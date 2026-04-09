El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, inició labores de mantenimiento en el margen izquierdo de la Carretera Central, en el tramo Jauja – Huancayo, como parte de los compromisos asumidos con autoridades locales de Junín.

La intervención se ejecuta en el sector San Agustín de Cajas, en la provincia de Concepción, específicamente entre los kilómetros 114+500 y 115+000, donde se vienen atendiendo puntos críticos de la vía.

Los trabajos incluyen el parchado de la calzada mediante la colocación de material de base, así como la limpieza de cunetas, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y reforzar la seguridad vial para los usuarios.

Según informó el MTC, estas acciones responden al deterioro progresivo del pavimento debido a factores climáticos. Además, se gestiona presupuesto adicional para realizar un mantenimiento integral en todo el tramo Jauja – Huancayo.