En un operativo a la distribuidora Yhimito, ubicado en la Av. José Olaya N.° 635, los inspectores encontraron más de 500 sacos de arroz de la marca “La Casserita”, producto que no contaba con el registro sanitario.

“Por ello se adoptaron medidas para evitar su comercialización como es la inmovilización de estos productos hasta solucionar su registro sanitario en un plazo de 4 días”, informó el responsable de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad de Huancayo, Jesús Vila Retamozo.

En la tienda “Luis y Angie”, ubicado en la Av. José Olaya N.° 625, se evidenciaron graves deficiencias sanitarias, entre ellas la presencia de excretas de roedores y excretas de gatos en las áreas de almacenamiento de alimentos, mismos que se encontraban junto a productos como arroz, azúcar y fideos, situación que representa un serio riesgo de contaminación cruzada y pone en peligro la salud de los consumidores.

Por ello que los fiscalizadores sancionaron con 5500 soles equivalente a 100% de la UIT.

La propietaria manifestó que mantenía gatos dentro del local para controlar la presencia de roedores. Sin embargo, las autoridades precisaron que esta práctica tampoco está permitida, y constituye una infracción sanitaria.