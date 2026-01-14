Un presunto intento de invasión de terrenos se registró durante la madrugada en la Asociación de Vivienda Los Trigales, en la ciudad de Huancayo. Según denunciaron los vecinos, una mujer conocida como “Tía Rita” llegó al lugar acompañada de al menos diez sujetos y dos retroexcavadoras, reclamando una supuesta propiedad del predio.

El terreno se ubica entre los jirones Torre Tagle y Manuel Moreno y es considerado un área de aporte destinada a uso público.

Vecinos enfrentaron a presuntos invasores

De acuerdo con el testimonio de los residentes, la intervención vecinal evitó que el terreno fuera lotizado durante la madrugada.

“La tía Rita vino con máquina y quería lotizar y tomar posesión, pero los vecinos hemos defendido pese a que trajo 10 matones. Ahora tenemos miedo a represalias”, señaló una vecina, quien además pidió mayor presencia policial y del Serenazgo en la zona.

Terreno pertenece a la municipalidad

La abogada Rosa Torres Contreras, representante de la Unidad de Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Huancayo, confirmó que el predio está inscrito a nombre del municipio.

“El terreno está registrado en la Sunarp como propiedad de la Municipalidad Provincial de Huancayo y está destinado como área de aporte”, explicó la funcionaria.

Torres Contreras agregó que los presuntos invasores no respetaron la condición legal del predio y que existirían malos dirigentes que habrían vendido terrenos de manera irregular.

Intervención policial y antecedentes en la zona

Según la municipalidad, la Policía Nacional intervino durante el incidente y trasladó a los involucrados a la comisaría para las diligencias correspondientes.

En las inmediaciones del terreno ya existen cerca de veinte viviendas construidas, las cuales cuentan con órdenes de desalojo vigentes, lo que evidencia un problema recurrente de tráfico de terrenos en el sector.

Piden cerco y ejecución de obras

Ante el temor de nuevos intentos de invasión, los vecinos solicitaron que la municipalidad proceda al cercado inmediato del terreno y ejecute obras públicas que permitan proteger el área de aporte y evitar el ingreso de traficantes de terrenos.