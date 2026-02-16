El congresista Edgard Reymundo impulsa mociones de interpelación contra los ministros de Economía, Denisse Miralles y Transportes, Aldo Prieto, debido a la problemática de la Carretera Central.

“Es inaceptable que el gobierno haya resuelto el contrato con PMO Vías para la asistencia técnica de la Carretera Central y que este gobierno transitorio pretenda cambiar la modalidad de ejecución de G2G a una cuestionable obra por impuestos”, resaltó Edgard Reymundo.

El congresista por Junín, logró recavar las firmas necesarias para que ambos ministros acudan al Parlamento y respondan sobre los serios cuestionamientos en torno al recorte presupuestal para la nueva Carretera Central, que pone en riesgo su ejecución.

Si bien, el próximo martes el gobierno de Jerí puede llegar a su final, estas interpelaciones son un mensaje claro para los futuros Ministros, pues la región Junín se hará respetar ante cualquier intento de vulneración de sus derechos, más aún, tratándose de un justo anhelo como la construcción de la nueva Carretera Central. Concluyó Edgard Reymundo.