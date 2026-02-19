Un night club que funcionaba sin autorización fue intervenido en la avenida Huancavelica N.° 1023, en el Cercado de Huancayo, luego de que vecinos alertaran sobre su actividad durante el día.

En el interior del local se encontró a dos varones y una mujer, además de tarjetas de crédito, preservativos, tickets de consumo, cajetillas de cigarro y bebidas alcohólicas. Las autoridades también constataron que el ambiente presentaba condiciones insalubres.

El establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento ni certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Tras la intervención, se dispuso su clausura y el posterior tapiado del inmueble.

El operativo fue realizado por personal municipal con apoyo del Grupo Terna de la Policía Nacional y Serenazgo. Las acciones se desarrollaron tras reiteradas quejas de residentes de la zona, quienes señalaron que el local generaba inseguridad.