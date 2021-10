La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo ha ordenado recabar información respecto a Vladimir Cerrón y todo su entorno de confianza y partidario por el presunto delito de lavado de activos. Esta vez no solo se limita al núcleo principal del partido sino a funcionarios y trabajadores de su primera (2011-2014) y segunda gestión (2019-2022). Son 60 personas aproximadamente que están en la mira del Ministerio Público por sus vínculos y manejos en las dos veces que el partido del lápiz ocupó el poder.

La disposición fiscal nº 06-2021 contenida en la carpeta fiscal nº 2206014506-2016-1402-0 señala se recabe la información de estas personas (ver infografía) respecto a las propiedades inmuebles que tienen a su nombre. Con este procedimiento se busca establecer cualquier tipo de desbalance patrimonial como los que ya se hallaron con otros miembros del partido.

Varios procesos fiscales pendientes

Encabeza la lista Vladimir Cerrón, sus dos hermanos, Waldemar y Fritz, y su madre Bertha Rojas. También están Henry López, ex alcalde de Huancayo; Juan Carlos Sulca y Carlos Mayta, sentenciados por corrupción por el caso de saneamiento de La Oroya. Del entorno próximo al fundador también están: Yuri Olivera Cerrón, ex regidor de Huancayo; Clever Mercado, actual vicegobernador de Junín; los hermanos Julio, Jorge y Miguel Buendía Villena; Ricardo Untiveros, gerente general del Gobierno Regional Junín (GRJ); Luis Salvatierra, jefe de Administración de GRJ; Arturo Cárdenas “Pinturita”; Ulises Panez Beraún, director de Agricultura; Mercerdes Carrión, personera de Perú Libre, William Quispe Flores, actual regidor de Huancayo, entre otros.

Como se recuerda, la primera gestión regional del lápiz fue muy cuestionada y terminó con varios procesos fiscales pendientes como el caso de reforestación del río Mantaro o el canal SIMIR. Algunos ex funcionarios de aquellos años también son sospechosos para la Fiscalía: Víctor Tapia Bruno, ex asesor de Vladimir Cerrón; Silvia Castillo Vargas y Delio Gaspar Quispe, ex consejeros regionales; Carina Palacios Quincho, ex candidata a la provincia de Jauja; la ex consejera Clotilde Castillón; Marlene Luz Cerrón Ruiz, ex gerente de Desarrollo Económico del GRJ, entre otros.

LISTA DE INVESTIGADOS: