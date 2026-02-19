Seis efectivos de la Policía Nacional son investigados por el presunto delito de homicidio calificado tras la muerte del transportista Juan Osores, quien recibió un disparo en la cabeza durante una intervención en el sector de Villa Rica, distrito y provincia de Churcampa.

La investigación preliminar fue iniciada por la Fiscalía Provincial Penal de Churcampa, del Distrito Fiscal de Ayacucho. Entre los investigados se encuentra el alférez PNP Luis Quispe, jefe encargado del Área Antidrogas (Areant) de la Divincri, así como los suboficiales Luis Soto, César Ampa, Joseph Roque, Aldair Carhuamaca y Moisés Segura.

Según la información oficial, el fallecimiento se produjo en el marco de un enfrentamiento durante la intervención policial. El caso es dirigido por el fiscal adjunto provincial Raúl Huacachi Rocha, quien dispuso la realización de diligencias preliminares en la sede policial de la provincia de Huanta.

Entre los actos de investigación ordenados figuran la toma de declaraciones a los efectivos involucrados, recepción de testimonios, constatación fiscal en el lugar de los hechos, pericias de criminalística y balística, prueba de absorción atómica, exámenes toxicológicos y la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de muerte.

El Ministerio Público informó que las diligencias buscan esclarecer las circunstancias del suceso y establecer las responsabilidades penales conforme a ley.