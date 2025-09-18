La Municipalidad Provincial de Huancayo habría direccionado contratos por S/ 5 millones 665 mil 893 a empresas y personas vinculadas a una sola familia y a allegados de la trabajadora Mirsá Cinthya Contreras Bruno, según denunció la regidora Betsabé Fiorella Fabián González.

Fabián identificó a “La gran familia de la gestión de Cuba”, como el grupo favorecido en la gestión del alcalde Dennys Cuba Rivera. Entre los principales beneficiados está la familia Mendoza Chávez, que habría recibido S/ 4 millones 620 mil 974 a través de seis empresas: Constructora Roan SAC, Hermanos Huaytapallana SAC, Rumi Yawar SAC, Ferro Wanka SAC, Lubrirey SAC y Waraq SAC. La mayoría fueron constituidas entre 2023 y 2025 y no tienen experiencia previa ni contratos con otras instituciones públicas.

Detrás de estas empresas figuran como socios Rodolfo Mendoza Castañeda, Andrea Chávez Sotelo, Christian Rodolfo Mendoza Hidalgo, José Vila Martínez y Luis Enrique Mendoza Chávez: padre, madre, hijo, primo y otros allegados.

Además, otros proveedores cercanos a Mirsá Contreras —exregidora de Quilcas y actual asistente en Tesorería— también habrían sido favorecidos. Entre ellos figuran Jack Pacheco Ávila, Soledad Véliz Mejía, Karina Carhuallanqui Escobar, José Luis Bautista Balbuena, Luis Véliz Casas, Fiorela Quispe Cárdenas y Kevin Espíritu Véliz, quienes suman contratos por S/ 1 millón 044 mil 918. Muchos de ellos fueron compañeros universitarios de Contreras.

Fabián entregó evidencias a la Fiscalía, incluyendo números telefónicos con los que se habrían coordinado pagos, y denunció amenazas de muerte tras sus acusaciones.