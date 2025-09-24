Tras el fallecimiento de una escolar de 5 años, en la provincia de Satipo, que participó de un paseo junto a su hermano de primaria, la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) detalló que se solicitaron los informes de salida. Por su parte la Policía Nacional del Perú detuvo al encargado del establecimiento donde ocurrió la tragedia.

“Hemos emito un oficio múltiple, previendo las salidas a través de la RVM N° 171-2019 que te da todo un marco normativo para los paseos y excursiones. Vamos a ver en qué circunstancias ocurrió esta tragedia, ya que los primeros responsables son los directores de las instituciones educativas y los directores de Ugel”, informó el titular de la DREJ, Medardo Severo Gómez Miguel.

El funcionario añadió que los directores de los centros educativos, deben presentar su itinerario del día del paseo, además, designar a docentes encargados del bienestar de los escolares con el objetivo de evitar tragedias como lo ocurrido el último lunes en la provincia de Satipo.

Detienen

La Policía Nacional del Perú, a través de la comisaría de Satipo, informó que en horas de la noche del lunes se procedió con la detención del ciudadano Nemías Jeremías Vera Cano (28), encargado del recreo “Las Garzas”, ubicado en Satipo, por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de la menor J.V.J.S. (05), que participaba en una actividad escolar por el Día de la Primavera, organizada por la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada.