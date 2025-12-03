Dos estudios que se iniciaron en Huancayo, permitirán elaborar expedientes para modificar el sistema de transporte público que se tiene en la Incontrastable. Entre ellos está el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y Sistema de Gestión de Buses con una Plan Regulador de Rutas, cuya inversión -entre ambos- sería de más de 5 millones de soles, financiado por los fondos cooperantes como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Alemán KWF.

“El 11 de diciembre se realizará el lanzamiento de PMUS, que será una herramienta de entender el sistema de transporte actual y moldearlo a uno mejor a través de proyectos de inversión”, informó el gerente de Tránsito y Transporte de la MPH, Jorge Quispe.

Para el lanzamiento del PMUS, se anunció la invitación a los gremios del sector transporte, mercados y otros. “También vamos a tener talleres y foros, tanto físico como virtuales, para que puedan dar su opinión y este PMUS, sea un trabajo de todos”, agregó.

Para este trabajo del PMUS, se realizará unas encuestas a la ciudadanía en general hasta el 18 de diciembre.

El otro proyecto es el Sistema de Gestión de Buses, que incluye un Plan regulador de Rutas.

“Mañana (hoy) está iniciando el trabajo de campo con encuestas, respecto al flujo vehicular y otros. Le pedimos a toda la población huancaína para que puedan atenderlos”, acotó Quispe.

El resultado del segundo permitiría abrir puertas a inversiones como un metropolitano.