Rommy Enciso Vallejo, de 36 años, abogada del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Sapallanga sufrió un aparatoso accidente a la altura del distrito jaujino de Huaripampa, en el kilómetro 80 de la margen derecha de la carretera central.

La víctima presenta fractura expuesta tras ser atropellada por un vehículo que la alcanzó violentamente.

Tras el impacto, el vehículo Kia Carens W1X-367, se despistó de la vía y terminó en el interior de un canal de riego de la zona, a escasos metros del paradero. El auto era conducido por Kiver Samuel Toribio Tolentino (48) quien tendría la licencia vencida.

La abogada presenta policontusiones por accidente de tránsito, fractura expuesta de peroné, heridas múltiples en el rostro y descartes de fracturas en la parrilla costal, pelvis y trauma abdominal cerrado.

La investigación está a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), y el conductor quedó detenido para el respectivo dosaje etílico.