El Poder Judicial dictó 13 años y 4 meses de prisión efectiva para Jorge Luis Ponce Pacheco (49), tras ser hallado responsable de cometer el delito de violación sexual en agravio de su hijastra, una joven que padece de discapacidad mental en el distrito de Sincos Jauja.

Las investigaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la provincia de Jauja.

El fiscal sustentó ante los magistrados que el agricultor aprovechó que su pareja se encontraba fuera de casa en una faena agrícola, para abusar sexualmente de su hijastra de 25 años de edad. La agraviada intentó defenderse pero el padrastro utilizando la fuerza, golpeándola con los puños en el rostro y el ombligo, logró cometer el vejamen.

Acosaba a menor

Por otro lado, en la ciudad de Jauja, el Poder Judicial dictó 9 años de prisión efectiva contra Armando Maita Mejico (42) por el delito de actos libidinosos en agravio de una menor de 12 años de edad.

El caso se remonta al 2025 y las investigaciones también estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada el delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Jauja.

La fiscal Dra. Lilibeth Cuadrado Rojas, señaló en audiencia que el mototaxista venía hostigando a la niña mediante mensajes de texto a su celular con las frases “me gustas, te amo”, “ buenas noches amor”. Posteriormente el sujeto pidió a la menor que suba a su mototaxi donde la besó en la boca y le dio 3 soles a cambio de no decir nada.

El caso fue descubierto por la progenitora quien al revisar el celular de su hija encontró conversaciones donde el sujeto la acosaba continuamente.