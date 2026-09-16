Un operativo conjunto de la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo y la DIRCOCOR terminó con el allanamiento de la Municipalidad Distrital de Huertas, en la provincia de Jauja, además de inmuebles vinculados a exfuncionarios de la gestión del exalcalde Roly Salazar E.

Las diligencias comenzaron alrededor de las 10:00 de la mañana y forman parte de una investigación preliminar por el presunto desvío de recursos de la comuna para financiar actividades proselitistas relacionadas con el partido Podemos Perú. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el monto involucrado superaría los S/ 60 mil.

Durante las aproximadamente dos horas que permanecieron en la municipalidad, los representantes del Ministerio Público y la Policía revisaron documentación y recogieron elementos considerados de interés para la investigación.

Entre lo incautado figuran recibos que no contarían con sustento legal y documentos presuntamente adulterados, los cuales fueron lacrados para su posterior análisis.

Las diligencias también alcanzaron el domicilio de una exfuncionaria que se desempeñó como tesorera y responsable del área de cajas por recaudación directa de la municipalidad.

Todo el material recogido fue trasladado a Huancayo, donde será sometido a las pericias correspondientes.

Buscan determinar responsabilidades

Según la información preliminar, los investigadores manejan la hipótesis de que recursos de la Municipalidad de Huertas habrían sido utilizados irregularmente para financiar actividades políticas durante procesos electorales.

La investigación continúa para establecer cómo se habrían utilizado los fondos públicos y determinar la eventual responsabilidad penal del exalcalde y los demás funcionarios involucrados.