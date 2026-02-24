Un lamentable accidente se registró la noche de este domingo en la carretera Huancayo Jauja, distrito de Huamalí.en Jauja.

Un ómnibus de la empresa Salazar de placa B6R 954 que transportaba pasajeros con destino a Lima protagonizó un accidente al atropellar a un peatón que esperaba un vehículo para regresar a su domicilio.

La víctima fue identificada como Rodrigo Capcha Huaraca (45), trabajador minero de la empresa Buenaventura en Huancavelica y llegó a Jauja el fin de semana para visitar a sus familiares.

DETENIDO. Tras el impacto, la unidad fue hallada estacionada a unos cien metros de la escena con dirección de sur a norte. Presentaba evidentes daños materiales como abolladuras en el parachoques delantero derecho y el parabrisas trizado.

Los restos mortales del padre de familia fueron internados en la morgue para ser sometidos a la necropsia hoy.

En tanto, la fiscal penal de turno de Jauja, Dra. Yanderith Hinostroza, dispuso la detención del conductor del ómnibus, identificado como Oscar Iván León Gómez (40), para esclarecer las circunstancias de este fatídico accidente, conduciéndolo a la comisaría de Apata.

La víctima era padre y madre para sus cuatro hijos, tres de ellos aún estudiantes universitarios y el último en etapa escolar.