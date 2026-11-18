La candidata a la vicegobernación regional de Junín por Alianza para el Progreso (APP), Yesenia Baltazar Yaro, quedó en medio de una controversia luego de utilizar una expresión considerada ofensiva hacia los bomberos voluntarios durante un debate electoral desarrollado en la provincia de Jauja.

Durante su intervención, la postulante pronunció la frase “Para cojudos, los bomberos”, lo que generó críticas por el calificativo empleado para referirse a los integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Organización exige respeto y disculpas públicas

Ante lo ocurrido, el Patronato Ángeles de Fuego – Huancayo emitió un pronunciamiento en el que rechazó las declaraciones de Baltazar Yaro y solicitó que ofreciera disculpas por sus palabras.

La organización recordó que las 12 compañías de bomberos de la región Junín afrontan dificultades relacionadas con la falta de equipamiento, unidades vehiculares e infraestructura adecuada para atender emergencias.

En ese sentido, exhortó a los candidatos que participan en el proceso electoral a plantear propuestas para mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos y reconocer la labor voluntaria que desempeñan en beneficio de la población.

Asimismo, el patronato aclaró que su posición no responde a intereses partidarios, sino a la defensa del respeto y reconocimiento que merece el personal bomberil.

Candidata se disculpa mediante video

Tras los cuestionamientos, Yesenia Baltazar Yaro difundió un video en sus redes sociales en el que ofreció disculpas por la expresión utilizada durante el debate electoral.

La postulante calificó sus palabras como inoportunas y desafortunadas, y aseguró que nunca tuvo la intención de menospreciar el trabajo de los bomberos voluntarios.

También manifestó que siente un profundo cariño y admiración por la institución bomberil y rechazó lo que considera intentos de tergiversar sus declaraciones.

La controversia se produjo en medio de la campaña electoral regional, mientras las organizaciones vinculadas al servicio bomberil insisten en la necesidad de atender las carencias que enfrentan las compañías de Junín.