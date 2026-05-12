Un trágico accidente de tránsito se suscitó al amanecer de este lunes en el km. 57 de la carretera central, distrito de Llocllapampa en la provincia de Jauja, luego que dos automóviles protagonizaron un violento choque. Uno de los conductores habría invadido el carril contrario por el cansancio.

Se trata del automóvil rojo de placa H2U 444 que era manejado por Arnold Jacobin Torres (29). Dicha unidad partió de Lima con dirección a Jauja trasladando a un grupo de familiares. Sin embargo, cuando creían que llegarían sin novedad a su destino, el conductor realiza una maniobra peligrosa invadiendo el carril contrario, provocando un choque frontal contra el automóvil azul de placa W2N 185, que era manejado por Carlos Limaylla Mendoza (36) que había salido rumbo a Lima llevando pasajeros.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron los Policías de Carreteras Acolla, Compañía de Bomberos y el personal de Deviandes, quienes a bordo de patrulleros y ambulancias, auxiliaron y trasladaron a los heridos al hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Lamentablemente, cuando se disponían a auxiliar al copiloto del auto rojo, Jorge Luis Suarez Torres (43), los rescatistas se percataron que ya no tenía signos vitales. El fuerte impacto hizo que sufriera lesiones internas provocando su deceso en cuestión de minutos.

Los heridos fueron identificados como: Amanda Peña Camarena (64), Kateryn Arias Collachagua (35), Esmeralda Belito Diaz (27), Cirilo Tabraj Osorio (36), Magaly Aquino Ordoñez (49), Wendy Alvarez Antonio (29)

Chofer