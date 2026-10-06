El Poder Judicial condenó a 20 años de prisión efectiva a Freddy Torres P. (31), tras hallarlo responsable del delito de violación sexual en agravio de una adolescente de 15 años. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023, en el distrito de Julcán, provincia de Jauja.

La sentencia fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Supraprovincial de Huancayo, especializado en delitos contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Además de la pena de cárcel, el tribunal estableció una reparación civil de S/10 mil a favor de la víctima.

Según la acusación fiscal, la adolescente se dirigía a su vivienda por un camino de herradura conocido como Supaypuquio, luego de salir de su institución educativa, cuando el ahora sentenciado la habría interceptado y llevado por la fuerza hacia una zona alejada, donde cometió la agresión sexual.

Tras el ataque, el hombre habría amenazado a la menor con hacer daño a sus padres si revelaba lo ocurrido. Bajo ese temor, la adolescente regresó al lugar al día siguiente, tal como habría sido obligada por el agresor, y nuevamente fue víctima de violencia sexual.

La menor mantuvo silencio durante varios meses debido a las amenazas. En abril de 2024, atravesó una grave crisis emocional que permitió que finalmente revelara lo ocurrido y señalara al responsable.

La denuncia fue presentada por la madre de la adolescente ante la Policía. El acusado, quien era conocido de la familia y se dedicaba a la fabricación de calzado, quedó posteriormente sometido al proceso judicial que terminó con la condena.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Jauja estuvo a cargo del caso. El fiscal provincial Fredy Collas Oré presentó los elementos probatorios que fueron valorados por el colegiado para determinar la responsabilidad penal del acusado.