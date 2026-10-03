Un hombre identificado como Pedro Bernabé Y. (30) fue condenado a 20 años de prisión efectiva por el delito de violación sexual en agravio de una adolescente de 15 años, hecho ocurrido en setiembre de 2022 en el distrito de Molinos, provincia de Jauja.

La sentencia fue dictada por el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Supraprovincial de Huancayo, especializado en delitos contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Además de la pena de cárcel, el tribunal estableció el pago de S/5 mil por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

Según la tesis fiscal, el condenado acudió a la vivienda de la adolescente para recoger un cerdo y posteriormente le pidió que lo acompañara a su casa, con el ofrecimiento de entregarle parte de la carne después del sacrificio. Debido a la confianza que existía entre ambos, la menor aceptó acompañarlo.

Tras ingresar al inmueble, el hombre habría llevado a la adolescente hasta su habitación, donde la agredió sexualmente. El hecho se interrumpió cuando la abuela de la menor llegó al lugar. Antes de dejarla salir, el sentenciado la habría amenazado de muerte para que guardara silencio.

Denuncia se conoció meses después

La agresión fue revelada meses después, en marzo de 2023, cuando la adolescente atravesó una crisis y su familia solicitó apoyo a personal de Serenazgo. Durante la intervención, la menor contó lo ocurrido y fue trasladada a un establecimiento de salud de Jauja.

Ese mismo día, su abuela acudió a la comisaría para denunciar al hombre. El caso continuó bajo investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Jauja.

La fiscal adjunta provincial Rocío Castillo Jiménez presentó los elementos probatorios que fueron valorados por el colegiado para establecer la responsabilidad penal del acusado.