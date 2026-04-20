El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, informó desde la ciudad de Huancayo que se han detectado irregularidades en el reciente proceso electoral, las cuales ya fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El titular de la Contraloría precisó que la institución ha venido realizando labores de supervisión desde hace más de un año, con acciones de control dirigidas a organismos como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En ese sentido, rechazó versiones que sugieren una intervención tardía, asegurando que el seguimiento fue permanente antes, durante y después de los comicios.

Aguilar Surichaqui señaló que actualmente se desarrollan servicios de control para determinar posibles responsabilidades, aunque evitó brindar detalles por la reserva de las investigaciones. No obstante, adelantó que los informes oficiales serán publicados en la quincena de mayo, donde se precisará si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.