La pelota no dejará de rodar hoy en el estadio Monumental de Jauja, donde se vivirá una jornada cargada de garra, toque y corazón por el aniversario de integración de la Institución Educativa Juan Máximo Villar. Desde el mediodía, las tribunas empezarán a calentarse con una programación deportiva que promete goles, talento y mucho fútbol macho.

El plato fuerte de la tarde llegará desde las 3:30 p.m., cuando el Club Defensor Concepción, representante de la Liga Distrital de Concepción y protagonista de la fase provincial de la Copa Perú, salte al gramado para medir fuerzas con la oncena del Club Colegio Juan Máximo Villar de Jauja, equipo que viene dando pelea en la provincial y que tiene en el banco al ex jugador de Alianza Lima, Carlos “Gato” Basombrío.

Los dirigidos por Basombrío quieren hacerse respetar en casa y demostrar que tienen plantel para seguir soñando en la Copa Perú. Enfrente estará un Defensor Concepción que llegará con todo su poderío, dispuesto a meter presión y mostrar credenciales rumbo al “fútbol macho”.

La jornada arrancará con los partidos preliminares de menores. En la categoría sub-12 jugarán Juan Máximo Villar ante Glorioso 500 Virtual; en sub-14, el cuadro local enfrentará al Colegio San José de Jauja; mientras que en sub-17 volverán a verse las caras Juan Máximo Villar y San José.

Será una tarde para vivirla con camiseta puesta, al ritmo de los bombos y con olor a clásico provincial. Porque en Jauja, cuando rueda la pelotita, nadie quiere quedarse fuera del partido.