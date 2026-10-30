Dos mujeres fueron detenidas por la Policía Nacional tras ser señaladas como presuntas responsables de un intento de usurpación de terrenos ubicados en el antiguo cementerio del distrito de Sausa, provincia de Jauja.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 29 de octubre, cuando autoridades comunales sorprendieron a aproximadamente 20 personas instalando cercos con palos y calaminas alrededor de un predio de más de mil metros cuadrados, aparentemente con la intención de tomar posesión del lugar.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de efectivos de la Comisaría de Jauja, quienes acudieron al sector para identificar a los involucrados y verificar la documentación que respaldaría la ocupación.

Según la información preliminar, el grupo habría actuado bajo las indicaciones de dos mujeres procedentes del distrito de San Agustín de Cajas, en la provincia de Huancayo.

Al ser requeridas por las autoridades, ambas no habrían presentado documentos que acreditaran la propiedad del terreno. Posteriormente, en la dependencia policial, entregaron una constancia de posesión con la que pretendían justificar su intervención en el predio.

Vecinos protestan y exigen investigación

Las dos mujeres permanecen detenidas mientras se desarrollan las diligencias por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación.

Por su parte, la defensa legal de las investigadas presentó un recurso de hábeas corpus ante el Poder Judicial de Jauja, solicitando su inmediata liberación. La audiencia para evaluar este pedido está prevista para el sábado 31 de octubre.

Mientras tanto, durante la mañana de este viernes 30 de octubre, pobladores y vecinos de Sausa se congregaron frente a la Comisaría de Jauja para exigir que se esclarezcan los hechos y se protejan los terrenos que consideran parte de su patrimonio comunal.

Los manifestantes solicitaron una investigación exhaustiva para determinar si existió un intento de ocupación ilegal y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso continúa bajo investigación policial, mientras se espera el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre la situación de las detenidas.