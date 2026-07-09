El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) advirtió que el relleno sanitario de Yauyos, en Jauja, opera con graves deficiencias tras haber superado la capacidad de su celda de disposición final.

Las recientes inspecciones confirmaron que la infraestructura continúa funcionando sin corregir las observaciones desde finales de 2025 y principios de 2026. Entre los principales problemas detectados se encuentran el afloramiento de lixiviados en el suelo natural y la presencia de unos 3685 m3 de residuos sólidos expuestos por falta de cobertura.

Ymelda Montoro, jefa del OEFA Junín, alertó que esta situación genera un alto riesgo de contaminación para el suelo, agua y aire, lo que podría perjudicar las actividades agrícolas y ganaderas locales, además de afectar camino Qhapaq Ñan.

Debido a que la Municipalidad no ha habilitado una nueva área de disposición, el OEFA evalúa dictar una medida administrativa urgente para obligar a la comuna a corregir las fallas.