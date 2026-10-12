Estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Pedro Monge Córdova de Jauja iniciaron un plantón en los exteriores de su institución para exigir la destitución del director, Pedro Quispe De la Cruz, así como la salida de funcionarios administrativos y del responsable de Bienestar Estudiantil.

La protesta se originó tras la participación de una delegación de aproximadamente 200 alumnos en las Olimpiadas Interinstitucionales, realizadas los días 8, 9 y 10 de octubre en Satipo. Según los manifestantes, durante la competencia no habrían recibido las condiciones adecuadas de alojamiento y alimentación.

Los estudiantes señalaron que varios integrantes de la delegación tuvieron que pasar las noches dentro de los buses por la falta de hospedaje. Asimismo, denunciaron que el almuerzo se les entregaba a horas inadecuadas, incluso después de las 5:00 p. m. También afirmaron que alrededor de 15 alumnos fueron alojados en una sola habitación.

La delegación participó en disciplinas como fútbol, vóleibol, atletismo, ajedrez y danza. Los manifestantes cuestionaron que, pese a representar a su institución, no contaran con condiciones básicas durante su estadía en Satipo.

Por su parte el director de la institución mencionó que desde el pasado miércoles 7 de octubre estaba en el proceso de licenciamiento de la institución pues tenía que subsanar varias faltas o deficiencias observadas por el Ministerio de Educación. Es por ello que no se pudo hacer presente en las actividades deportivas, sin embargo sostiene que estuvo en constante comunicación con los docentes y encargados de las disciplinas con los que se pudo solucionar todos los altercados en su debido tiempo.

Piden intervención de autoridades educativas

Ante lo ocurrido los estudiantes intensificaron su medida de protesta y exhibieron carteles para exigir cambios en la dirección y el área administrativa. Además, restringieron el ingreso al instituto.

Los alumnos solicitaron la intervención de la Dirección Regional de Educación (DRE) y de las autoridades competentes para investigar los hechos, determinar posibles responsabilidades y adoptar las medidas correspondientes.