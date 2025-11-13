Una tormenta con fuertes vientos azotó diversos distritos del valle del Mantaro en la provincia de Jauja, dejando a su paso un panorama de caos y sin energía eléctrica debido a la caída de árboles y postes de tendido eléctrico.

En el distrito de San Lorenzo cuatro árboles fueron arrancados de cuajo bloqueando el pase de vehículos en la carretera Jauja Huancayo durante 2 horas aproximadamente. Con ayuda de motosierras, agentes de Serenazgo del distrito lograron despejar la vía.

Distritos se quedaron sin energía eléctrica

Decenas de hogares en los distritos distritos de San Lorenzo, Apata, Huaripampa, Muqui, Sincos, Huancaní y Janjaillo, se quedaron sin suministro eléctrico, debido a la caída de árboles que han provocado que los cables eléctricos y postes de media tensión resulten dañados.

El personal de Electrocentro venía enfrentando condiciones difíciles para restablecer el servicio debido a los vientos y la persistente lluvia.