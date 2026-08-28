Un incendio forestal de gran magnitud se registra en el distrito de Llocllapampa, provincia de Jauja, donde el fuego amenaza con afectar la vegetación de la zona.

Ante la emergencia, comuneros del sector vienen trabajando de manera constante para intentar sofocar las llamas. Sin embargo, debido a la falta de recursos y equipos adecuados, sus esfuerzos no han sido suficientes para controlar el incendio.

La población pide apoyo para atender la emergencia y evitar que el fuego continúe propagándose hacia otras áreas, generando mayores daños a la vegetación y al entorno natural.