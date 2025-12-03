Más de un centenar de estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de Sausa, ubicado en la provincia de Jauja, se movilizaron en contra del Gobierno Regional de Junín, exigiendo que se cumpla con la prioridad de la construcción de la nueva infraestructura del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Sausa”, ubicado en la provincia de Jauja.

La exdirectora del instituto en mención, Isabel Caso Villavicencio, informó que se trata del proyecto “Mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Sausa”, que fue aprobado como prioritario el 2023 y su ejecución sería a través de obras por impuesto.

“Desde enero de este año estamos esperando y no se ha atendido. Son más de 500 estudiantes y 50 docentes que estudiamos y trabajamos en las carreras de Computación, Industrial Alimentarias, Enfermería Técnica, Laboratorio Clínico, Producción Agropecuaria y Mecatrónica Automotriz”, señaló Isabel Caso.

Para que se cumpla con la ejecución del proyecto el instituto se comprometió en habilitar ambientes de contingencia donde se trasladarían los alumnos, mientras se ejecute el proyecto.

“Ya hemos cumplido con todo lo que nos han pedido. Sin embargo seguimos utilizando un pabellón declarado en emergencia, poniendo en riesgo a los alumnos de Alimentarias, Agropecuaria y Mecatrónica”, acotó la docente.

Asumen compromiso

Luego de reunirse, los dirigentes de los manifestantes con funcionarios del Gobierno Regional de Junín, se firmó un acta donde se mencionó que el 12 de diciembre se realizará la aprobación de la actualización del expediente técnico, para el 15 del mismo mes.

La aprobación de la actualización será a través del Despacho de Gobernación, y el 19 de diciembre, en la Gerencia General del GRJ, se firmará el documento para que sea enviado a la Contraloría General de la República y se pueda lanzar su convocatoria para el concurso de obras por impuesto, para la ejecución de este proyecto valorizado en más de 70 millones de soles.