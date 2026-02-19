Una embarcación metálica se volcó la mañana del sábado 15 de febrero en la laguna Caullao, ubicada en la hacienda Cochas, en el distrito de Canchayllo, dejando como saldo a un joven desaparecido y a un adolescente sobreviviente.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a. m., cuando Leonardo Junior Baldeón Soza (20) y su primo Bruno Wilmer Gil Sosa (15) realizaban la vigilancia de unas jaulas de truchas. Según el testimonio del menor, al intentar amarrar el bote este se volcó de manera repentina.

Ambos permanecieron inicialmente sobre la estructura invertida y luego decidieron nadar hacia la orilla. Cuando se encontraban a unos 15 metros de ponerse a salvo, Leonardo comenzó a mostrar signos de agotamiento y dificultad para respirar, hasta desaparecer en las frías aguas de la laguna. El adolescente logró salir y, en medio de la desesperación, pidió auxilio vía telefónica.

Las primeras labores de búsqueda no dieron resultados. Este miércoles se sumaron al operativo rescatistas del Escuadrón de Emergencia de Huancayo, quienes cuentan con equipos especializados para operaciones subacuáticas.

Se conoció que Leonardo Junior Baldeón Soza había llegado desde Ucayali para visitar a sus familiares en la zona. Las brigadas continúan con los trabajos de búsqueda en la laguna.