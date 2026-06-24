El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Jauja, dictó una pena de 6 años de prisión contra Pedro Santiago Barzola Esteban (53), tras ser hallado responsable de agredir físicamente a su conviviente hasta fracturarle la costilla por haber asistido a una fiesta patronal sin su autorización.

El caso estuvo en manos de la fiscal Rocío Castillo Jimenez, de la Físcalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Jauja, quien luego de un paciente proceso de investigación, presentó elementos probatorios como el resultado médico legal donde se determinó que la víctima Máxima R.A, sufrió la fractura de una costilla, así como lesiones múltiples en el rostro, pecho y otras partes del cuerpo, examen psicológico y la declaración testimonial,

El músico agredió salvajemente a su conviviente en el interior de su vivienda ubicada en el anexo de Pachascucho distrito de Acolla en Jauja, después de reclamarle por haber asistido a una fiesta patronal sin su autorización. Luego de tumbarla al piso le propinó golpes y patadas hasta dejarla inconsciente. El agresor huyó del inmueble pensando que la había matado.