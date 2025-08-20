Un reconocido abogado en derecho ambiental y su hijo se salvaron milagrosamente de morir ahogados luego que el vehículo donde viajaban se despistara y cayera al río Mantaro.

El accidente de tránsito ocurrió al promediar las 16 horas de ayer en el kilómetros 49 de la carretera central en el distrito de El Rosario Curicaca, en la provincia de Jauja, protagonizado por el automóvil Peugeot color negro de placa W5P 359 que era manejado por Erick Francisco Werner Sanguinetti (50), cuando se desplazaba en la ruta de Lima a Huancayo con destino a su domicilio.

El reconocido abogado especialista en derecho ambiental viajaba acompañado de su hijo Mariano Francesco Werner Cárdenas (21), cuando en el trayecto una mala maniobra hizo que ambos cayeran al río Mantaro.

Los salva la solidaridad

El vehículo que comenzaba a ser arrastrado y a sumergirse con ambos ocupantes adentro, movilizó inmediatamente a transportistas y pobladores de la zona que fueron testigos de lo que ocurría y que sin pensarlo dos veces, rápidamente ingresaron al río para rescatar nadando a ambos ocupantes. Se prestaron sogas y mientras unos jalaban otros sostenían a las víctimas.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron los Policías de Carreteras del distrito de Acolla, los miembros de la compañía de Bomberos de Jauja y personal de Deviandes, quienes prestaron auxilio y trasladaron a ambos heridos hasta el hospital Domingo Olavegoya.