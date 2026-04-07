Una escolar de 10 años perdió la vida luego de sufrir una caída dentro de su institución educativa en el distrito de Llocllapampa, provincia de Jauja, hecho que ha generado consternación en la comunidad y el pedido de una investigación por parte de sus familiares.

Según la información preliminar, la menor se encontraba en un aula del segundo piso junto a su hermana gemela durante el recreo. Ambas habrían subido a una silla para observar el exterior, pero un desbalance provocó que una de ellas cayera violentamente, golpeándose la cabeza contra el suelo.

Tras lo ocurrido, docentes y un padre de familia auxiliaron a la menor y la trasladaron de inmediato al centro de salud de la zona; sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus lesiones. “Empezó a vomitar y convulsionar. Inmediatamente actuamos; no sabíamos que se había caído. Recién durante el traslado, su hermana nos comentó sobre la caída”, relató la directora.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital Domingo Olavegoya, mientras que los deudos pidieron a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades en este hecho que enluta a toda la población.