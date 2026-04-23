El Poder Judicial sentenció a ocho años de pena privativa de la libertad efectiva a Luis Mellado Z. (55), propietario de una pollería en la provincia de Jauja, tras ser hallado responsable del delito contra la libertad sexual en agravio de una adolescente de 17 años que laboraba como cajera en su establecimiento.

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2024, cuando el sentenciado habría aprovechado un momento a solas con la trabajadora para realizar actos de carácter indebido sin su consentimiento. La joven logró salir del lugar y posteriormente comunicó lo sucedido a un familiar, quien la acompañó a presentar la denuncia ante la Policía.

El caso fue sustentado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Jauja. Durante el proceso, se presentaron elementos probatorios como el testimonio de la víctima en cámara Gesell y material audiovisual del establecimiento, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad del imputado.

Finalmente, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado de Huancayo emitió la sentencia condenatoria, disponiendo el internamiento del acusado en un establecimiento penitenciario, mientras continúan las acciones correspondientes en el marco de la ley.