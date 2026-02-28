Un viaje familiar hacia la selva central terminó en emergencia la mañana del sábado, luego de que una camioneta se despistara y volcara en el distrito de Acolla. El accidente ocurrió en el kilómetro 15+250 de la Carretera Central, en el tramo que une Jauja con Tarma.

De acuerdo con el reporte policial, una camioneta Suzuki Grand Vitara quedó recostada sobre el techo tras salir de la pista por causas que aún son materia de investigación. El vehículo había partido desde Huancayo y tenía como destino San Ramón, en la provincia de Chanchamayo.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para rescatar a los ocupantes y coordinar su evacuación al Hospital de Jauja. Los ocho pasajeros resultaron con diversas contusiones, entre ellos dos menores de edad, incluida una bebé de cuatro meses.

Aunque el impacto generó daños materiales, las autoridades confirmaron que no hubo pérdidas humanas.