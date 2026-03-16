Padres de familia de la Institución Educativa N.° 30455 del distrito de Paccha cerraron el plantel e impidieron el ingreso de estudiantes y docentes como medida de protesta contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja.

La comunidad educativa cuestiona la racionalización de una plaza docente que quedó vacante tras el cese de la profesora Elva Bujaico Félix a finales de 2025. Según los representantes de la APAFA, en lugar de cubrirse el puesto, la UGEL decidió retirar la plaza, lo que dejó a un grupo de estudiantes sin tutor.

Con pancartas y formando una cadena humana en la puerta del colegio, los manifestantes exigieron la reposición inmediata del docente. “No vamos a permitir que nuestros hijos se vean perjudicados por decisiones de escritorio”, señaló uno de los padres durante la protesta.

Los dirigentes de la comunidad campesina de Paccha también presentaron un memorial dirigido al director de la UGEL Jauja, solicitando que se evalúe de manera urgente la reposición de la plaza para garantizar la continuidad del servicio educativo en esta zona rural.