Un comerciante que retornaba a su casa por la carretera central a bordo de su mototaxi, luego de haber abastecido de panes a las bodegas, salvó milagrosamente de morir pero terminó con múltiples fracturas, tras ser impactado por un automóvil.

El accidente ocurrió la mañana de este domingo en el km. 86 de la carretera Jauja Huancayo, distrito de Muquiyauyo, protagonizado por el automóvil de placa W4L 078 y la mototaxi de placa 3813 WA.

El violento choque hizo que el automóvil se despiste y termine volcando con las llantas hacia arriba, a unos metros fue hallado el conductor de la mototaxi, Edward Reyna Llacuachaqui, quien llevó la peor parte, siendo auxiliado y trasladado al hospital Domingo Olavegoya, donde los médicos diagnosticaron Tec moderado, fractura de brazo y pie.