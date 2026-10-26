La Carretera Central, en el tramo Jauja–Tarma, amaneció bloqueada este lunes 26 de octubre debido a una protesta encabezada por pobladores de la comunidad campesina de Acolla y organizaciones sociales del valle de Yanamarca, quienes exigen la reanudación de las obras de la Universidad de Música de Acolla.

La medida de fuerza comenzó alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando grupos de manifestantes colocaron árboles, piedras y palos sobre la vía, impidiendo la circulación de vehículos que se desplazan entre Jauja, Tarma y la Selva Central.

Uno de los primeros puntos de bloqueo se registró en el kilómetro 2, sector Letrero Claro, donde aproximadamente 30 comuneros permanecían apostados en las inmediaciones de la carretera.

La protesta también se concentró en el kilómetro 16, a la altura del anexo de Tingo Paccha. Desde las 7:00 de la mañana, cerca de 100 pobladores mantenían interrumpido el tránsito en ambos sentidos mediante piquetes, quema de llantas y colocación de troncos sobre la pista.

Exigen culminación de obra universitaria

Los manifestantes responsabilizan al Gobierno Regional de Junín por la paralización de la infraestructura de la Universidad de Música de Acolla, proyecto que, según la información difundida, registra un avance físico del 83%.

Los comuneros reclaman que se reinicien los trabajos y se garantice la culminación de la obra, ante lo que consideran reiterados incumplimientos de los compromisos asumidos con la población.

La protesta coincide con las actividades por el 140.º aniversario de creación política del distrito de Acolla. Pese al clima de tensión y las recomendaciones de suspender las celebraciones, el alcalde distrital, Fredy Aquino Fierro, ratificó el desarrollo de los actos cívicos programados.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a los sectores afectados para dialogar con los manifestantes y buscar una solución que permita restablecer el tránsito vehicular.

Hasta el último reporte, la circulación permanecía interrumpida en los puntos de bloqueo, mientras los pobladores mantenían su exigencia de una respuesta del Gobierno Regional de Junín.