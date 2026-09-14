Se trata del proyecto de mejoramiento del servicio de tránsito del camino vecinal, en el tramo comprendido entre la avenida Jauja y la Plaza de Armas de Marco. La inversión supera los S/4 millones y beneficiaría a más de 3 mil habitantes de la zona.

El proyecto también tiene impacto en los distritos de Tunanmarca, Pomacancha y Janjaillo, por lo que los pobladores consideran necesaria su culminación para mejorar la transitabilidad y conexión entre estas localidades.

Según los manifestantes, los problemas en la ejecución de la obra se arrastran desde enero, cuando comenzaron a registrarse retrasos en el pago a los trabajadores. Desde entonces, aseguran haber realizado constantes pedidos para que los trabajos continúen.

La obra tenía previsto ser entregada inicialmente en agosto, pero hasta el momento permanece inconclusa, situación que generó el malestar de los pobladores, quienes decidieron movilizarse hasta la sede del Gobierno Regional de Junín.

La presidenta de la comunidad de Marco señaló que buscan entablar un diálogo con las autoridades para alcanzar una solución y evitar que el proyecto continúe retrasándose.

Advierten nuevas medidas

Los dirigentes señalaron que en anteriores ocasiones, ante la falta de respuestas, los pobladores realizaron un paro de transporte en la zona. Advirtieron que esta medida podría repetirse si no reciben una respuesta concreta sobre la reanudación y culminación de los trabajos.

Los manifestantes pidieron que el proyecto sea concluido antes del cambio de gestión regional, debido a que temen que una transición de gobierno pueda extender aún más el plazo para la entrega de la obra.