En medio de la consternación, el equipo de rescate de la Policía Nacional (PNP) Huancayo confirmó el hallazgo y la recuperación de un segundo cadáver de las cinco personas que desaparecieron tras despistarse al río Mantaro la camioneta donde viajaban.

El cuerpo sin vida de Rosa Aliaga Leonardo (57) fue encontrado al mediodía de este martes, varado en un islote en la jurisdicción del anexo de Viscap Ataura en Jauja, a 2 km del puente Stuart, gracias a un poblador que pastoreaba sus animales por la zona.

Inmediatamente los policías de Rescate de Huancayo utilizando un bote, remos, cuerdas y una canastilla, lograron extraer con éxito el cadáver hasta la orilla.

Rosa Aliaga era la pareja de la primera víctima hallada de este trágico accidente, Fernando Mondalgo Cárdenas. El Comisario de Jauja, Cdte. Aldo Requena Castellares, ha señalado que aún permanecen en calidad de desaparecidos Jerry Santa María Aliaga (32) y Zoé Santa María (06), hijo y nieta de Rosa; así como Maryori (08), hija de Fernando Mondalgo.

La autoridad policial señaló que las labores de búsqueda van a continuar de manera permanente vía terrestre y vía aérea a través de drones. Por el momento no se ha podido dar con la ubicación exacta del vehículo siniestrado donde se sospecha que podría estar atrapado el cuerpo del conductor.

Una de las víctimas (Jerry) hoy 14 de abril estaría celebrando su cumpleaños número 33