Las autolesiones que se provocaba en su manos fueron la pieza clave para poner al descubierto la causa del profundo dolor emocional que prefirió callar tras ser víctima de violencia sexual por parte de su propio abuelo.

Tras varios meses de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la provincia de Jauja, se concluyó la culpabilidad de Godofredo Mauro Osorio Borja, acusado de tocar las partes íntimas de su nieta de 13 años en varias oportunidades aprovechando que el progenitor viajaba por motivos de trabajo.

El Poder Judicial lo condenó a una pena de 14 años de pena efectiva tras demostrarse la tesis fiscal, que indica que el sujeto aprovechando que se encontraba al cuidado de la nieta mientras el papá se encontraba laborando por unos días en Lima, ingresó al camarote donde ella dormía y le realizó tocamientos indebidos.

La menor despertó inmediatamente pero fingió que dormía ya que no había ninguna persona adulta que la podría ayudar dentro de la vivienda.

La menor optó por no contar nada hasta que, semanas después, uno de sus familiares se percató de las marcas de cortes recientes y cicatrices en sus antebrazos y muñecas. Entre lágrimas la menor confesó haber sido víctima de agresión sexual por parte de su abuelo durante los meses de marzo y abril del 2024.