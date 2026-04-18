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Un bebé de dos mes de nacido permanece internado en el hospital de Jauja, ya que sufre un cuadro de tos ferina, que le provocó un cuadro de neumonía, informó el director del nosocomio, Jorge Osores.

alerta. Los síntomas que presentaba el neonato, incluyen la fiebre y tos persistente que le generaba cuadros de insuficiencia respiratoria.

Ante esta alarma, el personal de salud del centro de salud cumple una jornada de barrido de vacunación casa por casa en el distrito de Yauyos, que es de donde procede el paciente. Además se realizará el cerco epidemiológico a sus familiares cercanos. Por eso pide que las familias permitan el acceso al personal de salud.

Cabe mencionar a los padres que deben ir a los centros de salud para que sus hijos reciban la vacunación en la fecha programada. Se aplica en el primer año de vida (2, 4, 6, 18 meses) y es fundamental en embarazadas (20-36 semanas) para proteger al recién nacido de la enfermedad.