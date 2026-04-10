Una jauría conformada, por lo menos, por unos 20 perros viene atemorizando a los comerciantes y usuarios del mercado principal de Sapallanga. Los canes terminan arrebatando mercadería como carnes, se suben a los lavaderos y hacen sus necesidades en el interior del recinto.

Fueron los usuarios y algunos comerciantes de este centro de abastos, en el distrito de Sapallanga, los que informaron del incremento masivo de perros en todo el sector. Algunos de ellos refieren que estos animales, aprovechan un descuido de los dueños del puesto, para robar trozos de carne, pollo, entre otros.

La indignación de los ciudadanos se acrecienta, ya que notan que los animales se suben a los lavaderos que son utilizados por los mismos comerciantes y niños, desatando una posible contaminación, ya que se encuentra muy cerca a puestos de comida preparada.

Por su parte el alcalde de Sapallanga, Miguel Paitán, informó que en el distrito se tiene una ordenanza municipal, que regula la tenencia de perros en los exteriores de las viviendas, y eso sería una de las causales para los animales terminen en el mercado.

“Hemos coordinado con las autoridades del mercado para que dejen la zona limpia. Sobre los perros, es un problema muy latente porque las personas los dejan en exteriores de sus casas”, refirió la autoridad.