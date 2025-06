Desde el 21 de junio, a nivel nacional, entrará en vigencia la Resolución Directoral Nº 008-2025-MTC/18, que regula el uso de chaleco con cintas reflectantes, en motociclistas. El jefe de la Región Policial Junín, general PNP Danilo Vera Carbajal, detalló que se realizará una campaña.

“Vamos a iniciar una campaña de sensibilización, para hacer conocer a los motociclistas que tienen que usar, de lo contrario pueden ser infraccionados, porque así lo dice la norma”, refirió el general PNP Danilo Vera.

El objetivo inicial de esta norma es luchar contra la delincuencia, según detalló la autoridad policial. Para evitar confusiones, se informó que en caso que se encuentren dos ocupantes en una moto, ambos deben portar el chaleco estipulado; en el caso del color, solo está prohibido el verde que se parece al que utiliza la PNP.

Según la norma, la multa por no obedecer esta nueva disposición es la infracción G.68 (no llevar chaleco con la impresión de la placa) S/ 428, retención del vehículo y 20 puntos en el récord del conductor. Además de la infracción G.69 (restringir o impedir la visibilidad del chaleco con la impresión de la placa), multa S/ 428, retención del vehículo y 20 puntos en el récord del conductor. Por no usar casco certificado, multa de S/428.