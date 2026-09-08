Los ocho candidatos que disputan el Gobierno Regional de Junín participarán hoy martes 8 de septiembre en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un espacio en el que podrán presentar sus principales propuestas y contrastar sus planes de gobierno para el periodo 2027-2030.

El encuentro tendrá una duración de dos horas y se iniciará a las 6 de la tarde. Según explicó Michael Chuchón, facilitador de Voto Informado.

“La dinámica estará dividida en cuatro bloques temáticos, en los que los candidatos abordarán propuestas vinculadas al ámbito social, económico, la visión de región para los próximos cuatro años y las respuestas a las consultas formuladas por la ciudadanía”, señaló Michael Chuchón.

La jornada busca convertirse en uno de los principales espacios para que las organizaciones políticas expliquen de manera directa sus proyectos para Junín, especialmente frente a desafíos como la atención de salud, la seguridad ciudadana y la necesidad de promover inversiones de gran escala.

Para garantizar el desarrollo ordenado del debate, los personeros y representantes legales de las organizaciones políticas participaron previamente en una reunión de coordinación.

“En este encuentro se establecieron los tiempos de intervención de cada candidato, el número de invitados permitido por organización política y otros aspectos relacionados con el protocolo y la organización del evento”, informó el facilitador de de Voto Informado.

El debate de Junín será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del JNE, la plataforma web Voto Informado y la señal de televisión abierta habilitada en la región. Los medios de comunicación también podrán realizar la cobertura del encuentro político en tiempo real.

Con este intercambio de propuestas, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus prioridades y compromisos para los próximos cuatro años, mientras que los ciudadanos podrán comparar sus planteamientos antes de acudir a las urnas. El objetivo central es que el voto sea emitido con mayor información sobre los planes y proyectos de cada organización política.