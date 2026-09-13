¿Cuál es su principal diagnóstico sobre el transporte en Huancayo?

El problema principal es el desorden y la superposición de rutas. Actualmente existen empresas que realizan el mismo recorrido y compiten por pasajeros, lo que genera caos y riesgo de accidentes.

¿Qué solución plantea?

Implementaremos un régimen de gestión común y una comisión consultiva con la Dirección Regional de Transportes, Policía, empresas, sociedad civil, Ministerio Público e Indecopi. Buscaremos establecer un punto de equilibrio y respetar las autorizaciones otorgadas.

¿Está de acuerdo con implementar buses grandes para el transporte urbano?

La masificación con buses grandes es lo ideal, pero Huancayo no tiene actualmente la infraestructura vial necesaria. Tenemos calles pequeñas y congestionadas. Por eso debemos trabajar primero con los vehículos M1 y M2 y mejorar las condiciones de las vías.

¿Qué propone frente al problema del terminal terrestre?

El terminal fue recuperado por Huancayo, pero los buses continúan utilizando otros puntos como terminales informales. Se necesita fiscalización permanente y coordinación con SUTRAN para evitar que estas prácticas continúen.

¿Qué hará para mejorar las vías de Huancayo?

Vamos a operativizar la planta de asfalto caliente de la municipalidad y trabajar por administración directa. Con la maquinaria disponible podremos realizar el recapeo de las principales vías sin depender permanentemente de empresas privadas.

Usted plantea desactivar el SATH. ¿Cuál es el motivo?

El SATH se ha convertido principalmente en un ente recaudador. Considero que debe existir una institución que también promueva la cultura tributaria. Por eso planteamos desactivarlo y crear una Gerencia de Rentas dentro de la municipalidad.

¿Cómo evitará que esta gerencia termine siendo afectada por la corrupción?

Vamos a digitalizar el sistema documentario de la municipalidad. Así podremos hacer seguimiento a los expedientes y evitar que estos sean retenidos deliberadamente para generar silencios administrativos.

¿Cuál será su estrategia frente a la inseguridad y extorsiones?

Crearemos una red de cooperantes con los transportistas, para que alerten a la Policía y Serenazgo sobre situaciones sospechosas. Además, fortaleceremos el trabajo con las juntas vecinales y el cuerpo de Serenazgo.

¿Qué plantea para el problema del agua?

No basta con construir reservorios o pozos tubulares; primero necesitamos garantizar de dónde vendrá el agua. Planteamos trabajar en el represamiento de recursos hídricos en las cabeceras de cuenca y evaluar una transbase del río Shullcas hacia Vilcacoto.