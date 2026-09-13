El servicio de vehículos tubulares en el balneario de Huacachina, en Ica, quedó temporalmente suspendido tras un operativo realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional, debido a observaciones relacionadas con la operatividad y las condiciones técnicas de las unidades que brindan paseos turísticos por las dunas.

Servicio suspendido

Durante la intervención, el fiscal de Prevención del Delito, Pedro Del Carpio, advirtió que los vehículos que hayan sido modificados sin cumplir con los requisitos técnicos establecidos no contarían con respaldo legal para circular. Según explicó, la normativa restringe las alteraciones que modifiquen el peso u otras características originales de las unidades cuando estas puedan comprometer la integridad y seguridad de los pasajeros.

La medida también se encuentra vinculada a una resolución emitida por el Gobierno Regional de Ica, mediante la cual se dispone la prohibición de circulación de estos vehículos mientras no cuenten con la documentación correspondiente.

La intervención provocó una protesta de conductores y propietarios de tubulares, quienes se concentraron en los alrededores de Huacachina para expresar su preocupación por la paralización del servicio y el impacto económico que representa para las familias que dependen de esta actividad turística.

Juan Bautista Flores Palacio, representante de los trabajadores, señaló que los operadores se encuentran reunidos para evaluar alternativas que les permitan cumplir con las exigencias de las autoridades.

Entre los documentos solicitados mencionó el SOAT y las tarjetas correspondientes, además de una autorización o tarjeta de circulación que permitiría regularizar el servicio una vez cumplidos los requisitos establecidos.

Los operadores también plantearon que se les otorgue un periodo de adecuación para renovar progresivamente sus vehículos y cumplir con las disposiciones técnicas. Argumentan que actualmente no existe una oferta suficiente de unidades nuevas con las características necesarias para reemplazar de manera inmediata toda la flota.

Los representantes del sector reconocieron que se han producido accidentes relacionados con este tipo de servicio, pero sostuvieron que la solución debería contemplar un proceso gradual de adecuación y formalización.

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