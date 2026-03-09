El candidato al Senado por distrito único de Renovación Popular con el número 7, Jorge Guillermo Solís Espinoza, afirmó que su experiencia en el sistema microfinanciero lo llevó a incursionar en política con propuestas orientadas a fortalecer las microfinanzas, ampliar la inclusión financiera y enfrentar la inseguridad y la corrupción.

¿Qué lo motivó a postular al Senado?

He trabajado más de quince años en el sistema microfinanciero nacional e internacional y he visto que muchas reformas necesarias no pueden impulsarse solo desde el ámbito privado. Por eso decidí participar en política, para promover desde el Congreso cambios que fortalezcan el sistema financiero y apoyen a los micro y pequeños emprendedores del país.

¿Qué propone para el sistema financiero?

Planteo una reforma de la Ley del Sistema Financiero Nacional y de la Ley de Bancos y Seguros para fortalecer el sector microfinanciero. Hoy la inclusión financiera en el Perú apenas llega al 33%, mientras que en países como Chile supera el 70%. Eso significa que millones de peruanos aún no acceden a servicios financieros. También debemos evitar normas improvisadas que afecten a las cajas municipales.

¿Qué medidas plantea para apoyar a las MYPES?

Propongo un programa Reactiva 3 orientado a las micro y pequeñas empresas, que son el verdadero motor del empleo en el país. También planteo que una parte del Banco de la Nación se convierta en el banco de las MYPES, aprovechando su infraestructura para facilitar créditos productivos. Otorgar una segunda oportunidad financiera a más de un millón y medio de personas que quedaron fuera del sistema tras la pandemia y hoy figuran en centrales de riesgo como Infocorp. Muchos fueron buenos pagadores, pero circunstancias externas les impidieron cumplir con sus obligaciones.

¿Tiene otras propuestas ?

Sí. Promovemos un programa de créditos hipotecarios para autoconstrucción o vivienda progresiva. En el Perú existen más de 4.6 millones de viviendas construidas de manera informal. Con créditos de bajo interés, de entre 3% y 4%, las familias podrían mejorar y formalizar sus viviendas, acceder a planos, licencias y registro de propiedad. Esto permitiría convertir esas viviendas en activos.

Frente a la delincuencia propongo reformas en la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público e incentivar la denuncia ciudadana contra actos de corrupción mediante mecanismos de protección y recompensas.

Mira aquí la entrevista completa: