El candidato al Senado Nacional por el distrito electoral único de Renovación Popular, Jorge Solís Espinoza, número 7 en la cédula electoral, presentó en Huancayo sus principales propuestas de campaña orientadas a reformar el sistema financiero peruano, durante una conferencia de prensa.

El ex presidente del Directorio de la Caja Huancayo y de la presidencia de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) explicó parte de su agenda política se sustenta en tres propuestas centrales, las cuales -dijo- buscará impulsar desde el Senado mediante el trabajo coordinado con su bancada.

¿Cuáles son los ejes principales de su propuesta política?

Primero, romper el oligopolio bancario; segundo, establecer justicia financiera mediante una regulación proporcional; y tercero, fortalecer el sistema microfinanciero para financiar la economía desde la base productiva del país.

¿Cómo puede impulsar estas reformas desde el Senado?

Si bien el rol del senador no es fiscalizar ni ejecutar políticas, sí es un espacio clave para el debate nacional, la orientación legislativa y la construcción de consensos. Estas propuestas se impulsarán a través de mi bancada, promoviendo reformas normativas y decisiones políticas que permitan cambiar el modelo financiero actual.

¿Por qué considera necesario romper el oligopolio bancario?

Porque el sistema financiero peruano está excesivamente concentrado. Cuatro grandes bancos concentran cerca del 82% del crédito de consumo y del las tarjetas de crédito. Esta realidad no se observa en países, donde existe mayor competencia y mejores condiciones para los usuarios.

¿Qué ocurre en esos países con mayor competencia?

En otras economías, la participación del sistema financiero respecto al PBI supera el 80%. En el Perú apenas llegamos al 43%. Eso demuestra que allá el sistema financiero impulsa el desarrollo, mientras que aquí beneficia a pocos y excluye a la mayoría.

¿En qué consiste su propuesta, qué significa la justicia financiera?

Significa un sistema más equitativo, donde los servicios financieros sean accesibles y baratos. Hoy los bancos pagan tasas mínimas por los ahorros y cobran tasas elevadas a las MIPES. En países con sistemas más abiertos, el ahorro se remunera mejor y el crédito es más competitivo.

¿Qué papel cumple la regulación en este escenario?

La regulación debe ser proporcional. En el Perú se aplican normas pensadas para grandes bancos y se debilita a las microfinancieras. En otros países, las regulaciones fomentan su crecimiento porque entienden que son clave para el empleo y la producción.

¿Qué otra propuesta destaca?

Fortalecer las microfinanzas: cajas municipales, financieras y cooperativas. Estas instituciones atienden al sector que representa más del 99% de las empresas, genera el 80% del empleo y aporta cerca del 40% del PBI.

¿Cómo se aplica este modelo en otros países?

En países como Brasil o México, la banca de desarrollo y los bancos orientados a MIPES cumplen un rol fundamental. Aquí solo el 20% de las micro y pequeñas empresas accede a crédito.

¿Qué propone concretamente desde el Senado?

Impulsar una regulación proporcional, que permita crecer a las microfinancieras y abrir el mercado a nuevos bancos convencionales y varios digitales, como ocurre en otras economías.