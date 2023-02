La crisis sociopolítica que vive el país, ha traído como consecuencia la temida recesión económica, según el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito monetario (Fepcmac), Jorge Solís Espinoza, quien tras hacer un análisis profundo asegura que la pobreza se ha incrementado un 60% en la actualidad.

Doctor Solís, ¿Cuánto más cree que el país puede soportar estos conflictos sociales?

La situación es crítica, no solo afecta al sur, sino a todo el país, con mayor incidencia en la zona de conflicto. La economía funciona como una cadena y la inflación ha sufrido un repunte en 8.88% y las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR) era llegar este año máximo al 5% y eso no se ha cumplido.

En Puno la inflación sobre todo la canasta básica es del 15%, en cusco 12%. El año pasado antes del conflicto social la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para el Perú de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pronosticaban que el Perú iba a tener la mas rápida recuperación post covid, iba ser la segunda economía en américa latina en crecer más, y llegaban al 4,2%. Hoy en día todas las proyecciones están a la baja y bordean entre 2.2% y 2.5%, si esta situación se prolonga, el PBI crecería 1.8% en el mejor de los casos 2%.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Bloqueo de la Carretera Central disminuye abastecimiento de pollo, huevo y gas en Junín

¿Qué implican estas cifras?

Podemos entrar a un proceso de recesión, porque si no crece la economía, no se puede absolver la demanda de empleo, al contrario, se han perdido muchos puestos de trabajo, se ahuyenta la inversión, se enfría la economía y el Perú está ingresando a una etapa de recesión. Hoy el economista Jorge Gonzales ha señalado que los niveles de pobreza se han incrementado en un 60% en el país. Si la economía sigue paralizada, la situación va a ser difícil.

¿Desde cuándo se verían los efectos?

Ya, en términos reales se ha perdido el 14% del poder adquisitivo, la gente compra menos, si esto se prolonga va a crecer la pobreza en el país y si no se solucionan los conflictos sociales y el problema de la confianza, las inversiones no llegarán por la desconfianza, como país habremos retrocedido 25 años en términos de crecimiento, la situación es preocupante y muy grave.

¿Cree que los programas dados por el Ejecutivo sean la solución?

El programa Punche Perú, es un paliativo no es una solución, no tendrá ningún efecto si es que no se logra la tranquilidad, la paz social, en este caso lo primordial es la pacificación social de parte del Ejecutivo, deben poner orden tienen las herramientas para lograrlo, porque esto se esta desbordando y la gente no da para más. Hoy día hay 2 millones de MYPES que están apunto de quebrar, lo que significaría perder seis millones de empleos.

¿Cree que la renuncia de Dina Boluarte es la solución?

Eso en nada contribuye, al contrario, crearía mayor inestabilidad, pero debe haber adelanto de elecciones, porque tenemos un Congreso que se ha deslegitimado, pero no es la agenda de los extremistas, ellos quieren imponer una constituyente. La situación actual amerita que haya elecciones generales en un plazo razonable y me parece que abril del 2024 lo es, con elecciones internas a fin de que se puedan poner en la vitrina de los partidos políticos los mejores cuadros, nos es viable que se haga este año.