La gestora regional de la ONPE, Lucy Galarza, hizo hincapié en que estas elecciones generales 2026 fueron más complejas, y no mentía. Prueba de ello fue que, en algunos locales de votación, el escrutinio de votos en las mesas de sufragio se extendió hasta las 6 de la mañana de ayer, requiriendo un mayor esfuerzo de los miembros de mesa y personal de la ODPE.

Ayer, desde la madrugada hasta la tarde, los vehículos llegaban a cada momento a las oficinas de la ODPE, en El Tambo en el jirón Sucre y Huancayo en el jirón Ica.

Habían colas para que los jóvenes que laboraron en los locales de votación, entreguen las actas procedentes de los diversos colegios para que sean escaneadas y se puedan actualizar los resultados de votación presidencial, a senadores nacionales, regionales, diputados y parlamento andino.

Lucy Galarza mencionó que después del sufragio que culminó a las 18 horas del domingo, los miembros de mesa empezaron el escrutinio, procedieron al rellenado de actas.

Lo complejo venía con la elección de senadores que además de tener voto por su organización política, tenían el preferencial. A los miembros de mesa, no les cuadraba la sumatoria y han tenido que hacer el reconteo, lo mismo pasó con el voto de los senadores, lo cual generó que muchos salgan de madrugada, inclusive hasta las 6 de la mañana.

Pese a las críticas recibidas, destacó no solo la labor de los miembros de mesa, sino también del personal de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, muchos que llegaban a dormir por permanecer más de 24 horas trabajando sin descanso.