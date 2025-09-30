La mañana de ayer, los tres detenidos, que estarían involucrados en la desaparición de Samir Brannie Pillco Soto (24), fueron puestos a disposición del Poder Judicial y para hoy se programó la audiencia de prisión preventiva.

Los tres niegan haber conocido al joven cobrador; sin embargo, una joven llegó de la selva central, detallando que recibió amenazas de la actual detenida Saray Joselin, cuando decidió salir con su amigo Samir.

“Yo no sé nada; para eso están las pruebas; solo voy a esperar”, fueron las frases que respondió William Saúl Poma Sierra (27), al ser consultado sobre el paradero de Samir, y la llamadas telefónica que habría realizado el 04 de noviembre de 2024, mismo día que desapareció y que fue citado por Saray Joselin Vera Aranda (19), con quien habría sostenido una reunión que hoy también es negada por la joven.

“Solo quiero saber dónde está mi hijo (Samir) esta angustia me está matando. La mujer dice que tampoco sabe nada de él”, comentó Hilda Soto Yachi, madre del desaparecido.

A la protesta que realizaron los familiares en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Junín, llegó una joven quien señaló haber sido amiga de Samir, y que fue amenazada por Saray Joselin, cuando salieron juntos el 2024.

“Se contactó conmigo por Facebook, me envió un mensaje diciendo que me aleje de él”, comentó.

La mañana de ayer también se programó la audiencia, para hoy, donde se verá el pedido de prisión preventiva, presentado por el fiscal Luis Cárdenas Moreno, de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo.