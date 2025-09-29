Una mujer de 77 años, quedó herida, luego de ser alcanzada por una bala perdida, en el distrito de Quilcas, en Huancayo. El responsable es otro adulto mayor, que en aparente estado de ebriedad, salió de su predio con el arma de fuego en sus manos.

Ocurrió el último fin de semana en los exteriores del recreo campestre “Cielito Quilqueño”, ubicado en el distrito de Quilcas, en Huancayo. La subprefecta de esta jurisdicción, alertó los policías de la Comisaría de San Jerónimo, que un sujeto identificado como Silverio (62), salió de su vivienda teniendo en su poder una pistola Glock 25.

Sin embargo, fue intervenido por otro ciudadano de nombre Jampol Narciso (21), quien intentó persuadirlo para que guarde el arma, no obstante, ambos empezaron a forcejear. Es entonces cuando se habría realizado disparos dejando herida a una mujer de 77 años.

“Alertaron a la Policía de San Jerónimo de Tunán, quienes lograron socorrer de manera inmediata a la presunta víctima, trasladándola hasta el centro de salud de Concepción, siendo atendida por el médico de turno”, informaron desde la Región Policial Junín.

El presunto responsable, fue detenido por los agentes por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común – uso de arma en estado de ebriedad.

Se dio parte a un representante del Ministerio Público para las diligencias de ley.